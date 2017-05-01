Геркус: "Локомотив" хочет оставить футболистов Ари и Кверквелию, но все зависит от условий

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" хочет оставить в своем составе защитника Соломона Кверквелию и нападающего Ари, но все зависит от условий, которые предложат "Рубин" и "Краснодар" соответственно. Об этом журналистам рассказал президент московского клуба Илья Геркус.

Кверквелия и Ари перешли на правах аренды в "Локомотив" этой зимой из казанского "Рубина" и "Краснодара" соответственно.

"Мы хотим продлить Кверквелию и Ари, но все зависит от условий, которые предложат другие клубы. Желание у футболистов есть, но переговоры будут идти потом", - сказал Геркус.

Ранее основной центральный защитник команды Ведран Чорлука получил серьезную травму, из-за которой пропустит полгода. Собеседник рассказал, что "Локомотив" также надеется на воспитанников своей школы. "Нам нужен центральный защитник, у нас есть футболисты в составе резервной команды, на которых мы очень надеемся", - отметил президент клуба.

Во вторник "Локомотив" на стадионе "Фишт" в Сочи сыграет в финале Кубка России против екатеринбургского "Урала".