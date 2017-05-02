Сочи сможет обеспечить бесплатный проезд до 26 тысяч болельщиков в дни Кубка конфедераций

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Транспортная система Сочи будет готова бесплатно обслужить до 26 тысяч гостей Кубка конфедераций по футболу во время проведения турнира. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства краснодарского края Алексей Смаглюк.

Он напомнил, что правом бесплатного проезда будут пользоваться обладатели билетов на матчи. Болельщики смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

"Мы исходим из того, что гостей будет 29-29,5 тысяч человек. 18-20 тысяч сможет обслужить железнодорожный транспорт, 5-6 - автомобильный, а около 5 тысяч будут жить непосредственно в районе Олимпийского парка и будут добираться до стадиона пешком", - рассказал Смаглюк.

Он отметил, что в дни матчей движение личного транспорта в Олимпийском парке будет ограничено для удобства подъезда аккредитованного на турнир транспорта.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сочи примет три матча группового этапа и один из полуфиналов.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018