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Сочи сможет обеспечить бесплатный проезд до 26 тысяч болельщиков в дни Кубка конфедераций

Спорт
2 мая, 12:05 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Болельщики смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Транспортная система Сочи будет готова бесплатно обслужить до 26 тысяч гостей Кубка конфедераций по футболу во время проведения турнира. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства краснодарского края Алексей Смаглюк.

Он напомнил, что правом бесплатного проезда будут пользоваться обладатели билетов на матчи. Болельщики смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

"Мы исходим из того, что гостей будет 29-29,5 тысяч человек. 18-20 тысяч сможет обслужить железнодорожный транспорт, 5-6 - автомобильный, а около 5 тысяч будут жить непосредственно в районе Олимпийского парка и будут добираться до стадиона пешком", - рассказал Смаглюк.

Он отметил, что в дни матчей движение личного транспорта в Олимпийском парке будет ограничено для удобства подъезда аккредитованного на турнир транспорта.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сочи примет три матча группового этапа и один из полуфиналов.

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