Российский арбитр Карасев обслужит матч 1/2 финала Лиги Европы "Сельта" - МЮ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на первую игру 1/2 финала Лиги Европы по футболу между испанской "Сельтой" и английским "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В бригаду Карасева вошли Тихон Калугин, Антон Аверьянов (линейные арбитры), Сергей Лапочкин и Сергей Иванов (помощники). Резервным арбитром назначен Игорь Демешко.

Встреча пройдет 4 мая в Виго (Испания), начало - 22:05 мск.