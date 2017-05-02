ФХР поздравила юниорскую женскую сборную России с победой в первом розыгрыше Кубка Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Федерации хоккея России (ФХР) поздравило игроков юниорской женской сборной с победой в первом в истории розыгрыше Кубка Европы.

Мероприятие прошло перед открытой тренировкой национальной сборной России в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату мира. Первый вице-президент ФХР и руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг вручил цветы игрокам Карине Ахметовой и Татьяне Панкратовой.

Россиянки в финале турнира, который завершился в воскресенье, обыграли команду Чехии со счетом 2:1.