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ФХР поздравила юниорскую женскую сборную России с победой в первом розыгрыше Кубка Европы

Спорт
2 мая, 17:59 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Россиянки в финале турнира, который завершился в воскресенье, обыграли команду Чехии со счетом 2:1

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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Федерации хоккея России (ФХР) поздравило игроков юниорской женской сборной с победой в первом в истории розыгрыше Кубка Европы.

Мероприятие прошло перед открытой тренировкой национальной сборной России в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату мира. Первый вице-президент ФХР и руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг вручил цветы игрокам Карине Ахметовой и Татьяне Панкратовой.

Россиянки в финале турнира, который завершился в воскресенье, обыграли команду Чехии со счетом 2:1.

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