Хоккеист сборной РФ Ткачев не боится ехать на ЧМ при отсутствии контракта с клубом

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев не боится ехать на чемпионат мира в составе сборной России по хоккею, не имея контракта с клубом. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник в УТЦ "Новогорск" состоялся день открытых дверей сборной России по хоккею. Контракт Ткачева с "Ак Барсом" истек 30 апреля.

"Не боюсь ехать на чемпионат мира без контракта. Рассматриваю разные возможности, в том числе и с НХЛ. Сейчас об этом нет смысла говорить, буду об этом думать после чемпионата мира", - сказал Ткачев.

"Пока рано что-то говорить по игре в звене с Мозякиным, сейчас главное подготовиться к чемпионату мира. Буду стараться не подвести партнеров, но все зависит от нас всех. С Мозякиным стараемся выполнять тренерскую установку, помогать друг другу. Думаю, через работу и желание играть на победу все придет", - считает форвард.

"Мозякин особенный? Добиться можно всего, если у человека есть к этому желание. Сергей на самом деле уникальный игрок. Мозякину можно просто отдать шайбу, он забьет, вот вся схема", - заключил Ткачев.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.