ФХР готова к пристальному вниманию со стороны антидопинговых служб к сборной России на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) готова к пристальному вниманию со стороны антидопинговых служб на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Хочу подчеркнуть факты, у нас не было вопросов по допингу у ФХР, мы будем придерживаться этого принципа, - сказал Ротенберг. - Но мы ко всему всегда готовы, ко всем ситуациям. Ведется огромная работа с точки зрения чистоты спорта, на сегодняшний день прецедентов нет".

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.