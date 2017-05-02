ФХР готова к пристальному вниманию со стороны антидопинговых служб к сборной России на ЧМ

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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) готова к пристальному вниманию со стороны антидопинговых служб на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
"Хочу подчеркнуть факты, у нас не было вопросов по допингу у ФХР, мы будем придерживаться этого принципа, - сказал Ротенберг. - Но мы ко всему всегда готовы, ко всем ситуациям. Ведется огромная работа с точки зрения чистоты спорта, на сегодняшний день прецедентов нет".
Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.