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ФХР готова к пристальному вниманию со стороны антидопинговых служб к сборной России на ЧМ

Спорт
2 мая, 19:33 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам вице-президента ФХР Романа Ротенберга, ведется огромная работа с точки зрения чистоты спорта

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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) готова к пристальному вниманию со стороны антидопинговых служб на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Хочу подчеркнуть факты, у нас не было вопросов по допингу у ФХР, мы будем придерживаться этого принципа, - сказал Ротенберг. - Но мы ко всему всегда готовы, ко всем ситуациям. Ведется огромная работа с точки зрения чистоты спорта, на сегодняшний день прецедентов нет".

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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