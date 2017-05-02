Мещеряков: избыток эмоций не оправдание потасовке футболистов "Локомотива" и "Урала"

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МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты "Локомотива" играли с полной самоотдачей в финальном матче Кубка России сезона-2016/17 против "Урала", потасовка в концовке игры произошла из-за переизбытка эмоций, однако это не может служить оправданием данному инциденту. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.
"Локомотив" победил в финале Кубка России "Урал" со счетом 2:0. Железнодорожники выиграли трофей в седьмой раз в истории. В концовке матча произошла потасовка, в которой приняли участие футболисты "Локомотива" Мануэл Фернандеш, Ари и Джеффесон Фарман. Ари и Фарфан в итоге были удалены с поля, также красные карточки были показаны игрокам "Урала" Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну.
"Думаю, "Урал" сыграл не в свою силу, спрятавшись в своей штрафной, впрочем, и мы сразу начали действовать агрессивно, в частности, в отборе. Футболисты "Локомотива" играли с полной самоотдачей. Инцидент, который случился в концовке матча, конечно, не красит наш футбол, нервы нужно держать внутри себя. Думаю, это произошло от переизбытка эмоций, но это не может служить оправданием случившемуся", - сказал Мещеряков.
На вопрос, игра какого футболиста "Локомотива" в финале Кубка России ему понравилась особенно, Мещеряков ответил: "Мне понравилась игра всей команды. Нельзя кого-то выделять, потому что все играли с полной самоотдачей, как в атаке, так и в обороне".
"Локомотив" заслуженно победил екатеринбургский "Урал", считает Мещеряков. "Счет по игре. Я давно не видел такой самоотдачи, команда боролась на каждом кусочке поля. Нападающие возвращались из атаки и отрабатывали в защите. Такая игра должна быть в каждом нашем матче", - сказал Мещеряков.