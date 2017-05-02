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Мутко: футбольные фанаты своим поведением подталкивают государство ужесточать наказания

Спорт
2 мая, 21:56 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Во время финального матча Кубка России несколько болельщиков "Локомотива" прорвались на поле

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Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поведение, подобное тому, какое продемонстрировали отдельные болельщики московского "Локомотива" на финале Кубка России с екатеринбургским "Уралом", в дальнейшем будет наказываться отстранением от посещения матчей. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Футболисты "Локомотива"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу

Матч состоялся во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи и завершился победой "Локомотива" со счетом 2:0. Во время матча несколько болельщиков "Локомотива" прорвались на поле. Кроме того, на трибунах возникла потасовка, а также использовалась пиротехника.

"Болельщики, которые так себя ведут, будут получать по шесть, восемь, 12 месяцев отстранения от посещения матчей. Это был тестовый матч, мы не ставили решеток, сеток. К сожалению, некоторые ребята так себя повели. Своим поведением они только подталкивают государство ужесточать меры", - сказал Мутко.

"При этом служба безопасности стадиона сработала хорошо", - отметил вице-премьер РФ.

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