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Минск обратится в Международную федерацию хоккея из-за обыска сборной Белоруссии в Париже

Спорт
4 мая, 10:44 дата обновления: 4 мая, 11:23 UTC+3 МИНСК МИНСК 4, мая. /ТАСС

По данным пресс-службы ФХРБ, свои извинения белорусской стороне уже принес президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф

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МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) и к организаторам чемпионата мира в связи с обыском французской полицией национальной команды Белоруссии. Об этом сообщили в Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ).

"Руководство федерации хоккея уведомило Министерство иностранных дел Белоруссии и Минспорта об инциденте. Сейчас готовятся соответствующие письма в Международную федерацию хоккея и организаторам турнира", - отметили в федерации.

По данным пресс-службы ФХРБ, свои извинения белорусской стороне уже принес президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф.

"Мы крайне негативно оцениваем произошедшее с нашими хоккеистами, мы ожидали другого приема в Париже, - сказал корреспонденту ТАСС генеральный секретарь ФХРБ Ярослав Завгородний. - Нас разочаровывает тот факт, что единственной командой, подвергшейся досмотру с таким пристрастием, оказалась сборная Белоруссии". 

Завгородний сказал, что такие инциденты "могут выбить из колеи молодых спортсменов, которые впервые едут на чемпионат как на спортивный праздник, а на самом деле сталкиваются с такими неприятными моментами". "Такие ситуации бесследно не проходят, сейчас тренерский штаб будет настраивать команду на матчи, чтобы забыть это как можно быстрее", - отметил он. 

В среду французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова.

Первый матч на турнире сборная Белоруссии проведет в пятницу против команды Финляндии. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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