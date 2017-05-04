СМИ: футболист "Челси" Коста подписал контракт с китайским клубом с зарплатой €29 млн

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании по футболу и английского "Челси" Диего Коста заключил соглашение с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Об этом сообщает британское издание The Sun.

Зарплата футболиста составит €29 млн в год.

28-летний Коста является чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии в составе "Челси", а также чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании в составе "Атлетико". В текущем сезоне нападающий провел 38 матчей, в которых забил 20 мячей.

Коста перешел в "Челси" летом 2014 года, подписав контракт с лондонским клубом на пять лет.