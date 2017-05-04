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ЮНЕСКО выступает против коллективной ответственности за применение допинга

Спорт
4 мая, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

В среду, 3 мая, глава ОКР Александр Жуков встретился с делегацией ЮНЕСКО

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© AP Photo/Felipe Dana, File

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. ЮНЕСКО выступает за недопустимость принципа коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

В среду, 3 мая, глава ОКР Александр Жуков встретился с делегацией ЮНЕСКО. Целью визита делегации в Россию являлась оценка хода реализации положений международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и оценка антидопинговой политики России.

В ходе беседы Жуков подробно информировал представителей ЮНЕСКО о мерах, предпринимаемых в России по искоренению допинга в спорте. Он подробно рассказал о принятых поправках к законодательным актам, ужесточающих наказание за склонение спортсменов к применению допинга и других мерах по предотвращению использования запрещенных средств и методов в спорте.

"В свою очередь представители ЮНЕСКО заявили о необходимости объединения усилий Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и государств, подписавших указанную конвенцию ЮНЕСКО, по дальнейшему совершенствованию мировой антидопинговой системы, - говорится в сообщении ОКР. - Стороны согласились с необходимостью внесения в текст Конвенции ряда положений о недопустимости коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами и защиты интересов чистых спортсменов".

Из-за допингового скандала на Олимпийские игры 2016 года не были допущены российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, и тяжелоатлеты. Также сборная России в полном составе была не допущена к Паралимпиде-2016.

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