ЮНЕСКО выступает против коллективной ответственности за применение допинга

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ЮНЕСКО выступает против коллективной ответственности за применение допингаСпорт 4 мая, 13:30
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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. ЮНЕСКО выступает за недопустимость принципа коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
В среду, 3 мая, глава ОКР Александр Жуков встретился с делегацией ЮНЕСКО. Целью визита делегации в Россию являлась оценка хода реализации положений международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и оценка антидопинговой политики России.
В ходе беседы Жуков подробно информировал представителей ЮНЕСКО о мерах, предпринимаемых в России по искоренению допинга в спорте. Он подробно рассказал о принятых поправках к законодательным актам, ужесточающих наказание за склонение спортсменов к применению допинга и других мерах по предотвращению использования запрещенных средств и методов в спорте.
"В свою очередь представители ЮНЕСКО заявили о необходимости объединения усилий Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и государств, подписавших указанную конвенцию ЮНЕСКО, по дальнейшему совершенствованию мировой антидопинговой системы, - говорится в сообщении ОКР. - Стороны согласились с необходимостью внесения в текст Конвенции ряда положений о недопустимости коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами и защиты интересов чистых спортсменов".
Из-за допингового скандала на Олимпийские игры 2016 года не были допущены российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, и тяжелоатлеты. Также сборная России в полном составе была не допущена к Паралимпиде-2016.