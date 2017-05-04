Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спорткомплекс в Великом Устюге откроется 18 ноября в день рождения Деда Мороза

Спорт
4 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Объект возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Открытие спортивного комплекса для игровых видов спорта в Великом Устюге состоится 18 ноября, мероприятие будет приурочено ко дню рождения Деда Мороза. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте физической культуры и спорта Вологодской области.

Объект возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Торжественное открытие нового спорткомплекса запланировано на 18 ноября - день рождения Деда Мороза, - сообщили в департаменте. - Однако ввод объекта в эксплуатацию может состояться раньше. В настоящее время строительство комплекса идет полным ходом, ведутся работы по монтажу металлокаркаса, перекрытий, а также монтаж стеновых сэндвич-панелей".

Комплекс возводится в центре города, в микрорайоне Гора. На базе объекта можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гимнастикой, тяжелой и легкой атлетикой, а также другими видами спорта. Площадь здания комплекса будет составлять свыше двух тысяч кв. м.

Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" реализуется в Вологодской области с 1998 года. Праздник "День рождения Деда Мороза" проводится в Великом Устюге 18 ноября с 2005 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
5
Путин открыл в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче
6
Украинский суд разрешил Януковичу участвовать в процессе по видеосвязи
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама