Спорткомплекс в Великом Устюге откроется 18 ноября в день рождения Деда Мороза

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Открытие спортивного комплекса для игровых видов спорта в Великом Устюге состоится 18 ноября, мероприятие будет приурочено ко дню рождения Деда Мороза. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте физической культуры и спорта Вологодской области.
Объект возводится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
"Торжественное открытие нового спорткомплекса запланировано на 18 ноября - день рождения Деда Мороза, - сообщили в департаменте. - Однако ввод объекта в эксплуатацию может состояться раньше. В настоящее время строительство комплекса идет полным ходом, ведутся работы по монтажу металлокаркаса, перекрытий, а также монтаж стеновых сэндвич-панелей".
Комплекс возводится в центре города, в микрорайоне Гора. На базе объекта можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гимнастикой, тяжелой и легкой атлетикой, а также другими видами спорта. Площадь здания комплекса будет составлять свыше двух тысяч кв. м.
Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" реализуется в Вологодской области с 1998 года. Праздник "День рождения Деда Мороза" проводится в Великом Устюге 18 ноября с 2005 года.