"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл испанскую "Сельту" со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Балаидос" в Виго.

Мяч забил Маркус Рэшфорд (67-я минута).

Встречу обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым, которому помогали лайнсмены Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а также арбитры за воротами Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Карасев показал три желтые карточки в этой встрече. Для Карасева игра в Виго стала шестой в текущем еврокубковом сезоне. Ранее он работал на четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов, а также на одной встрече четвертьфинала Лиги Европы.

Ответный матч пройдет 11 мая в Манчестере. В среду в первом полуфинале голландский "Аякс" на своем поле разгромил французский "Лион" со счетом 4:1.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведской Сольне.