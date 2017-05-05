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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы

Спорт
5 мая, 0:01 дата обновления: 5 мая, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Встреча в испанском Виго завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба

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© EPA/SALVADOR SAS

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл испанскую "Сельту" со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Балаидос" в Виго.

Мяч забил Маркус Рэшфорд (67-я минута).

Встречу обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым, которому помогали лайнсмены Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а также арбитры за воротами Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Карасев показал три желтые карточки в этой встрече. Для Карасева игра в Виго стала шестой в текущем еврокубковом сезоне. Ранее он работал на четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов, а также на одной встрече четвертьфинала Лиги Европы.

Ответный матч пройдет 11 мая в Манчестере. В среду в первом полуфинале голландский "Аякс" на своем поле разгромил французский "Лион" со счетом 4:1.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведской Сольне.

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