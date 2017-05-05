Чемпионат мира по хоккею стартует в Германии и Франции

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу в Германии и Франции, турнир примут Париж и Кельн.

Впервые в истории мировых хоккейных первенств две страны совместно примут турнир. Причем у немцев довольно большой опыт его проведения - они принимали чемпионат восемь раз, из которых семь - в качестве полноценного хозяина. В предыдущий раз турнир в Германии был в 2010 году, когда матчи проходили в Кельне, Маннгейме и Гельзенкирхене.

Франция принимала соревнования всего четыре раза, в том числе и второй по счету турнир в 1930 году. Официально считается, что последний чемпионат мира в этой стране проходил в Гренобле в 1968 году, тогда он состоялся в рамках мужского олимпийского турнира.

Турнир в память о Мюллере

Нынешний чемпионат мира пройдет на двух аренах, которые хоть были построены уже давно, но их нельзя назвать несовременными. Кельнская "Ланксесс-Арена", которая способна принимать разного рода массовые мероприятия, была открыта в 1998 году и вмещает на хоккейных матчах 18,5 тысяч человек. Дворец является самой вместительной хоккейной ареной в мире за пределами Северной Америки.

Парижская "АккорХотелс-Арена", больше известная как Дворец спорта "Берси", была построена в 1984 году и реконструирована в 2015-м. Арена впервые примет крупные хоккейные соревнования, ранее там проходили, к примеру, финал Кубка Дэвиса по теннису, два "Финала четырех" клубного чемпионата Европы по баскетболу и "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, соревнования по картингу. На хоккейные мероприятия дворец способен вместить 14,5 тысяч человек.

Примечательным является логотип турнира. На нем изображен силуэт немецкого вратаря Роберта Мюллера, который в 28 лет умер в мае 2009 года от опухоли мозга. В связи с этим Немецкая хоккейная лига навсегда закрепила за ним 80-й номер, под которым выступал Мюллер.

В Кельне и Париже пройдут матчи предварительного этапа обоих групп, а также по две игры 1/4 финала. После чего основные события развернутся в Кельне, где будут сыграны полуфиналы, матч за третье место и финал. Сборная России выступит в группе А с хозяевами соревнований, а также командами Швеции, Италии, Дании, Словакии, Латвии и США.

Уже известно, что практически не осталось билетов на первый матч россиян 5 мая со шведами, все билеты проданы на игру 8 мая Германия - Россия. Порядка 1 тысячи билетов осталось на заключительный матч сборной России с американцами. Такой спрос связан с большой отечественной диаспорой в Германии.

Для отечественных команд Германию стоит назвать удачным местом в плане выступлений на чемпионатах мира. Сборная СССР выигрывала турниры, проходившие тогда в ФРГ (1975, 1983), а российская команда свое первое золото выиграла в Мюнхене в 1993 году. В 2010 году россияне дошли до финала, который тогда также проходил в Кельне.

В ожидании десанта из "Вашингтона"

Россияне заявили на турнир 22 игрока, о чем в среду еще анонсировал тренер Харийс Витолиньш - три вратаря, семь защитников и 12 нападающих. В Кельн приехало 28 игроков, из которых трое не могли тренироваться согласно регламенту Международной федерации хоккея - на льду во время занятия может быть, максимум, лишь 25 хоккеистов.

В четверг стало известно, что тренерский штаб решил не включать пока в заявку защитника Алексея Береглазова, а также форвардов Кирилла Капризова и Андрея Светлакова. Позже стало известно, что в заявку не попали и защитник Михаил Науменков, а также нападающие Валерий Ничушкин и Роман Любимов, этот сезон проведший в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия".

Три вакантных места руководство сборной оставило для десанта из НХЛ, рассчитывая, что кто-то освободится по итогам завершения поединка в паре второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Питтсбург", где играют несколько россиян, включая и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Проигрывает "Нэшвиллу" и "Сент-Луис", где выступает один из лучших отечественных бомбардиров Владимир Тарасенко.

Мозякин вспомнит серебряный Кельн

Средний возраст нынешней сборной России равен 25 годам. В атаке надежды возложены на лучшего снайпера клуба НХЛ "Тампа-Бэй" и третьего снайпера регулярного чемпионата этого сезона Никиту Кучерова, который впервые должен сыграть на мировом первенстве - за национальную команду до этого он играл лишь на прошлогоднем Кубке мира, как и его партнер по "Тампе" Владислав Наместников. Вместе с ними в одном звене наигрывается форвард СКА Никита Гусев, начинавший свой путь в хоккее вместе с Кучеровым в одной хоккейной школе.

Ставка делается и на еще одно звено, в котором действует связка в лице Вадима Шипачева и Евгения Дадонова - оба стали обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги в минувшем сезоне. Вместе с ними играет и форвард клуба НХЛ "Чикаго" Артемий Панарин, который до отъезда в НХЛ выступал с Шипачевым и Дадоновым в СКА.

Взял в национальную команду главный тренер Олег Знарок и защитника Ивана Проворова, которому только в этом году исполнилось 20 лет, однако он уже стал основным защитником "Филадельфии" и также дебютирует на чемпионате мира. Первым номером среди вратарей будет голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

Ожидалось, что на чемпионате мира выступят Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Однако обоих питерских армейцев преследовали травмы. Дацюк пропустил два последних раунда Кубка Гагарина - полуфинал и финал, а Ковальчук с повреждением отыграл плей-офф и улетел в Германию на операцию.

Ветераном команды можно назвать только ее капитана Сергея Мозякина, для которого этот сезон по праву является запоминающимся. Форвард магнитогорского "Металлурга" по ходу сезона установил ряд рекордов результативности, став лучшим отечественным снайпером и набрав первым в отечественном хоккее 1000 очков. Мозякин не смог стать трехкратным обладателем Кубка Гагарина в этом году, но имеет шанс выиграть третье золото чемпионатов мира в карьере. В 2010 году Мозякин стал серебряным призером, он - единственный из нынешнего состава, выступавший на том турнире.

Действующий чемпион мира команда Канады свой титул начнет защищать в Париже, где сыграет в группе В с хозяевами, а также соперниками из Чехии, Словении, Белоруссии, Швейцарии, Норвегии и Финляндии. Возглавляет канадцев главный тренер клуба "Тампа-Бэй" Джон Купер. В каждой линии у "кленовых листьев" есть те, кто выигрывал мировое первенство в прошлом году в Москве.

Французские обыски

Турнир в Париже и Германии еще не начался, а уже не обошлось без скандала. Белорусскую команду, которая приехала в Париж из Бордо, где играли матч Евровызова, подвергла досмотру местная полиция. МИД Белоруссии вызвал французского посла, чтобы получить объяснения, а потом выразил протест. Что касается хоккейных властей, то перед Федерацией хоккея Белоруссии извинился оргкомитет французской части чемпионата мира, а президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил тренировку белорусской команды и также принес свои извинения.

"Вы знаете, что это может быть связано как с безопасностью, так и с антидопинговыми делами. Мы пытаемся получить ответ от французской стороны, - сказал Фазель ТАСС. - Конечно, это не выход, когда такое устраивается прямо на станции при людях. Мы пытаемся найти причину, почему так произошло, надеемся, что такое больше не случится".

Завершится 81-й чемпионат мира по хоккею 21 мая.