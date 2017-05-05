Велогонка "Пять колец Москвы" возвращается на улицы российской столицы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международная шоссейная велогонка "Пять колец Москвы" стартует в пятницу прологом на гребном канале в Крылатском. Гонка пройдет по дорогам российской столицы в течение пяти дней и финиширует 9 мая.

Многодневка "Пять колец Москвы" является единственной российской шоссейной гонкой, входящей в календарь Международного союза велосипедистов (UCI). В пятницу в Крылатском состоится пролог - индивидуальная гонка на время на дистанции 3,8 км, в субботу там же пройдет этап длиной 136 км, 7 мая маршрут будет продолжен в районе Лужников - по улице Косыгина и на Воробьевых горах (149,5 км). 8 мая участникам предстоит преодолеть 117,6 км по "Кленовскому кольцу" в подмосковной деревне Жохово, а 9 мая состоится заключительный и самый продолжительный этап - в Крылатском на 163,2 км.

По словам главного тренера сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамяна, в велогонке примут участие 75 российских спортсменов. Сборная страны выступит отдельной командой во главе с Юрием Трофимовым, по словам Абрамяна, задача-минимум - войти в тройку призеров, максимум - победить.

На гонку будет заявлено 120 спортсменов из России, Азербайджана, Нидерландов, Белоруссии, Польши, Казахстана, которые представляют 14 российских и шесть иностранных команд. Однако сильнейших гонщиков ждать в Москве не приходится, учитывая, что в пятницу также будет дан старт одной из самых престижных веломногодневок - "Джиро" по дорогам Италии.

"Пять колец" возвращаются спустя год

В 2016 году московская гонка не проводилась, в нынешнем году вернувшись в календарь без классического этапа по Садовому кольцу, где сейчас проходит масштабная реконструкция. По словам президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова, гонка является визитной карточкой Москвы, это старейшая гонка столицы, уникальная раритетная вещь. "Федерация понимает, что если не проведем в этом году, значимость ее упадет, ее будет все сложнее возобновлять", - рассказал Екимов, который рассчитывает, что в следующем году гонка выйдет на совершенно другой уровень.

Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла еще в 1920 году, долгие годы маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы - вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.

Единственным иностранным победителем гонки "Пять колец Москвы" в 2015 году стал украинец Александр Поливода.