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Руководство РФС возложило венки к Могиле неизвестного солдата

Спорт
5 мая, 11:51 дата обновления: 5 мая, 12:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В церемонии приняли участие первый вице-президент РФС Никита Симонян, генеральный директор организации Александр Алаев и вице-президент Сергей Анохин

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© Максим Алланазаров/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян и генеральный директор организации Александр Алаев, а также исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Чебан возложили венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.

В церемонии также приняли участие известный в прошлом игрок московского "Спартака" Александр Мирзоян и вице- президент РФС Сергей Анохин.

"Это традиция - отдавать дань памяти павшим в войне, с огромным чувством благодарности мы приходим сюда. У каждого кто-то погиб в этой страшной войне", - сказал Симонян.

"Даже во время войны мы играли в футбол, - продолжил он. - Я жил в Сухуми, но жизнь футбольная продолжалась. Город тоже бомбили, мой отец получил тяжелое ранение после налета. Сначала в детстве отец не разрешал мне играть в футбол, так как считал игру хулиганской, плюс я рвал ботинки, ему это не нравилось, но в конце концов его величество футбол взял верх".

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