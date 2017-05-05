Витолиньш: матч против шведов станет испытанием для хоккеистов сборной России

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Стартовый матч чемпионата мира по хоккею против команды Швеции станет для сборной России хорошим тестом. Такое мнение журналистам высказал тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

Встреча пройдет в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск).

"Это хороший тест для нас, данная игра многое покажет. Если мы выиграем, это покажет, что наш уровень КХЛ ничуть не хуже остальных лиг. На Евротуре мы упустили победу при хорошей игре", - сказал Витолиньш.

"Сегодня в заявке будет семь защитников и 12 нападающих, как было обговорено ранее", - добавил специалист.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.