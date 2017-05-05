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Немецкое издание выплатит €50 тыс семье Шумахера за ложную информацию о его здоровье

Спорт
5 мая, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В декабре 2015 года журнал Blute опубликовал на первой полосе материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо - Михаэль Шумахер может ходить"

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Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер

© EPA/DIEGO AZUBEL, архив

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Суд Гамбурга обязал немецкий журнал Blute выплатить €50 тыс. компенсации семье знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья. Об этом сообщает Spiegel.

В декабре 2015 года Blute опубликовал на первой полосе материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо - Михаэль Шумахер может ходить". Представители издания утверждают, что имели своих осведомителей, которые сообщили им о том, что Шумахер может передвигаться при помощи санитаров и двигать рукой.

Семья Шумахера требовала компенсации не менее €100 тыс. Приговор может быть обжалован.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле; в декабре 2016 года в британских СМИ появилась информация, что Шумахер никогда не придет в сознание, при этом представители семикратного чемпиона мира отказываются комментировать здоровье спортсмена.

Шумахер выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2012 год за команды "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "Формулы-1" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).

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