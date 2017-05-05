Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Латвии по хоккею канадец Боб Хартли примет решение по поводу того, в какой клуб он перейдет, после чемпионата мира. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис сообщил ТАСС, что руководство клуба предложило Хартли возглавить команду.

"Мне понятна эта ситуация с "Динамо" и швейцарским "Фрибуром", который тоже сделал предложение. Свое решение я приму после чемпионата мира, - сказал Хартли. - Сейчас я сфокусирован на работе со сборной Латвии и не должен допустить краха своей команды, которая к чемпионату мира готовилась шесть тяжелых недель. На данный момент я не ищу работу".

Свой первый матч на турнире сборная Латвии проведет в субботу с датчанами. Начало встречи в 13:15 мск.