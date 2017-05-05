Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккею

Спорт
5 мая, 14:32 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис сообщил ТАСС, что руководство клуба предложило Хартли возглавить команду

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боб Хартли

Боб Хартли

© AP Photo/Gene J. Puskar

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Латвии по хоккею канадец Боб Хартли примет решение по поводу того, в какой клуб он перейдет, после чемпионата мира. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис сообщил ТАСС, что руководство клуба предложило Хартли возглавить команду.

"Мне понятна эта ситуация с "Динамо" и швейцарским "Фрибуром", который тоже сделал предложение. Свое решение я приму после чемпионата мира, - сказал Хартли. - Сейчас я сфокусирован на работе со сборной Латвии и не должен допустить краха своей команды, которая к чемпионату мира готовилась шесть тяжелых недель. На данный момент я не ищу работу".

Свой первый матч на турнире сборная Латвии проведет в субботу с датчанами. Начало встречи в 13:15 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
4
Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима
5
ЦТАК: завербованный разведкой США и Южной Кореи гражданин КНДР работал в Хабаровском крае
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама