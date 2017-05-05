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Соперник Мосли боксер Курбанов выиграл у Стапулениса в Екатеринбурге

Спорт
5 мая, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В послужном списке россиянина теперь 11 побед (9 нокаутом), ни одного поражения

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянин Магомед Курбанов завоевал титул Интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у литовца Виргилюса Стапулениса техническим нокаутом в 9-м раунде.

Первоначально 21-летний Курбанов должен был провести поединок с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях 45-летним Шейном Мосли, однако американец получил травму и бой был перенесен. Из-за двух операций сначала поединок был отложен на сентябрь, затем на декабрь.

В четвертом раунде Стапуленис получил серьезное рассечение над глазом, врач разрешил продолжить поединок. В девятом раунде литовец дважды оказался в нокдауне, после третьего падения успел встать на ноги, но был не готов продолжить поединок.

В послужном списке Курбанова теперь 11 побед (9 нокаутом), ни одного поражения. В активе Стапулениса - 27 побед (19 нокаутом), 5 поражений, 1 ничья.

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