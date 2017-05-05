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Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным

Спорт
5 мая, 21:25 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, мая. /ТАСС

Белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями по поводу тщательного досмотра сборной Белоруссии, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира

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МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. МИД Белоруссии не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным, несмотря на ответ французской стороны на протест Минска. Об этом заявили в пятницу в МИД Белоруссии.

В среду стало известно, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира. В четверг МИД сообщил, что в связи с инцидентом посол Франции в Белоруссии Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

Посольство Франции в Минске сообщило, что контроль белорусской хоккейной сборной на вокзале парижского железнодорожного вокзала Монпарнас 3 мая был осуществлен таможенными службами по просьбе прокуратуры французской столицы. При этом он происходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Посольство отметило, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском союзе и в Совете Европы

"Мы не можем считать ответ французской стороны на протест МИД Белоруссии приемлемым, а сам инцидент со сборной по хоккею исчерпанным", - подчеркнули в МИД. Там отметили, "что белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями". "Переданная нота является в лучшем случае отпиской, не содержащей кроме деклараций общего характера никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей и могла бы быть принята белорусской стороной", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что отношение французской стороны, как к белорусской национальной сборной, так и к официальному протесту Минска не может быть охарактеризовано иначе, нежели "пренебрежительное и избирательное". "Принципиально не согласны с безапелляционной попыткой заявить о том, что все, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя чемпионат мира по хоккею", - отметили в МИД Белоруссии.

При этом в ведомстве подчеркнули, что досмотр, учиненный властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещенных препаратов. "Таким образом, доказана полная безосновательность самой проверки, тем более в публичной форме и при демонстративном присутствии средств силового воздействия на членов национальной сборной нашей страны", - заявили в белорусском МИД, отметив, что ожидают от французской стороны "извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами".

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