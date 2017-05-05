Отменена дисквалификация футболиста Мунтари, протестовавшего против расистских выкриков

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Итальянская федерация футбола аннулировала дисквалификацию на один матч национального чемпионата полузащитника "Пескары" Салли Мунтари, который покинул поле в знак протеста против расистских выкриков. Об этом сообщает портал Football Italia.
На 89-й минуте матча 34-го тура чемпионата Италии "Кальяри" - "Пескара" (1:0) футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле. В итоге Мунтари был дисквалифицирован на один матч.
Отмена дисквалификации означает, что ганец сможет сыграть в матче против "Кротоне", который состоится 7 мая.