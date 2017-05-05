Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии на чемпионате мира

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады победили команду Чехии со счетом 4:1 в матче чемпионата мира, который стартовал в пятницу в Париже и Кельне. Встреча группы B прошла в Париже.

В составе сборной Канады шайбы забросили Райан О'Райлли (7-я минута), Майкл Мэтисон (21), Тайсон Бэрри (55) и Джефф Скиннер (60). У чехов отличился Лукаш Радил (53), выступающий за московский "Спартак".

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Финляндии, Белоруссии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении. В первом матче дня в этой группе сборная Финляндии обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2.

Следующий матч сборная Чехии 6 мая проведет против команды Белоруссии, а канадцы на следующий день сыграют со словенцами.