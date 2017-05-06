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Эксперт: хоккеистам сборной России нельзя подходить к игре с итальянцами расслабленными

Спорт
6 мая, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Известный российский тренер Федор Канарейкин также отметил, что в играх предварительного этапа важно наиграть сочетания

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки сборной России должны всерьез отнестись к игре второго тура чемпионата мира по хоккею против команды Италии, турнир такого уровня не терпит расслабленности. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер Федор Канарейкин.

В стартовом матче турнира российская сборная обыграла команду Швеции со счетом 2:1 (по буллитам).

"Все ожидали, что игра будет носить упорный характер, так и вышло. Россия и Швеция - соперники с совершенно равными возможностями. Если в первом периоде шведы были лучше, то потом россияне сумели переломить игру, сумели вкатиться в нее и стали работать агрессивнее. И неважно, кто забивает, главное, что улучшились командные взаимодействия, и это радует. Наша сборная посвежее выглядела в концовке и сумела склонить чашу весов в свою пользу", - отметил Канарейкин.

"Это была разгонная игра, которая, конечно, важна в психологическом плане, победа придаст уверенности и мотивации. Все впереди, в играх предварительного этапа важно наиграть сочетания, наверняка они будут меняться. Впереди нас ждут сложные игры, поэтому здесь есть моменты, которые тренерский штаб будет дорабатывать", - добавил собеседник агентства.

Матч между сборными России и Италии состоится 7 мая. "Игра со шведами была сверхпринципиальной, победа добыта, идем дальше. Понятно, что итальянцы не являются соперником высокого класса, но чемпионат мира не терпит расслабления, нужно правильно входить в игры с аутсайдерами и навязывать свою инициативу", - резюмировал Канарейкин.

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