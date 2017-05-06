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Сын Константина Цзю одержал четвертую победу в профессиональном боксе

Спорт
6 мая, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Во втором раунде поединка в Окленде Тим Дзю победил новозеландца Ивану Сиау техническим нокаутом

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим одержал четвертую победу на профессиональном ринге. В рейтинговом четырехраундовом бою в весовой категории до 72,6 кг в Окленде (Новая Зеландия) он победил новозеландца Ивану Сиау техническим нокаутом во втором раунде.

После одного из ударов Сиау прекратил сопротивление, опустился на пол и судья сразу же остановил поединок.

Теперь на счету 22-летнего Цзю 4 победы (3 - нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал 17 декабря прошлого года, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.

Следующий поединок Цзю проведет 27 мая против австралийца Уилла Парсонса.

В послужном списке Сиау 3 победы (3 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.

Поединок прошел в андеркарде боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе между новозеландцем Джозефом Паркером и румыном Рэзваном Кожану.

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