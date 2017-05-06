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ВТБ продлил соглашение с Международной федерацией гимнастики на 2017 год

Спорт
6 мая, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Банк является основным спонсором FIG с 2009 года

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ продлил контракт с Международной федерацией гимнастики (FIG) на 2017 год. Об этом сообщается в пресс-релизе FIG.

Соглашение было подписано в Баку между первым заместителем президента - председателем правления банка ВТБ Василием Титовым и президентом FIG Моринари Ватанабе. В рамках контракта ВТБ перечислит организации $1 млн, существенная часть этой суммы будет направлена на развитие континентальных федераций.

Банк ВТБ является основным спонсором FIG с 2009 года.

"В ВТБ горды тем, что сотрудничество с FIG является длительным и успешным. Я убежден, что новое соглашение, как и в предыдущие годы, поможет FIG реализовать задачи по развитию и распространению гимнастики в мире", - подчеркнул Титов.

FIG - старейшая международная спортивная федерация, которая принимала участие в возрожденных Олимпийских играх 1896 года. В ее состав входит 142 национальных федерации.

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