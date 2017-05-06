Вице-президент ФХР призвал не акцентировать внимание на переходе Шипачева в "Вегас"

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Акцентировать внимание во время чемпионата мира на переходе нападающего СКА Вадим Шипачева в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" не нужно. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент СКА Роман Ротенберг.

"Каждый вправе выбирать тот клуб, который хочет. Я бы вообще не стал акцентировать внимание на этом. Почему вы не обсуждаете других игроков? Все едины и думают только о чемпионате мира", - сказал Ротенберг.

30-летний Шипачев стал вторым игроком в составе "Вегаса". Ранее с клубом подписал контракт 21-летний нападающий Рид Дюк. Решение о создании команды было принято в 2016 году.

Форвард выступал за СКА с 2013 года. В сезоне-2016/17 Шипачев принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 76 (26+50) очками по системе "гол + пас". В плей-офф на его счету 19 (4+15) очков в 17 встречах. В составе СКА Шипачев становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Сборная России выступает в группе А чемпионата мира, игры которой проводятся в Кельне. В первом матче, прошедшем в пятницу, она обыграла команду Швеции (2:1, по буллитам). В воскресенье россияне сыграют с итальянцами.