"Лейпциг" обыграл "Герту" и обеспечил себе участие в групповом этапе ЛЧ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Лейпциг" одержал крупную победу над "Гертой" со счетом 4:1 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тимо Вернер (11-я, 54-я минуты) и Дейви Зельке (89 и 90). Еще один мяч полузащитник гостей Райни Хедира отправил в свои ворота (85). Беспроигрышная серия "Лейпцига" в первенстве страны достигла семи матчей.

В турнирной таблице "Лейпциг" за два тура до конца чемпионата занимает второе место, набрав 66 очков. На восемь баллов команда опережает идущий четвертым "Хоффенхайм". Первые три команды чемпионата сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, четвертая - в квалификационном раунде. Таким образом, "Лейпциг", проводящий дебютный сезон в первой бундеслиге, обеспечил себе участие в групповом раунде турнира.

"Герта" с 46 очками идет на пятой позиции, которая дает право сыграть в Лиге Европы.

В следующем туре "Лейпциг" на своем поле примет обеспечившую чемпионство "Баварию", "Герта" в гостях сыграет с оформившим вылет во вторую бундеслигу "Дармштадтом". Обе встречи пройдут 13 мая.