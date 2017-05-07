Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцами

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Александр Барабанов сыграет в одном звене с Иваном Телегиным и Сергеем Андроновым в матче чемпионата мира против команды Италии, ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский.

В матче с командой Швеции Барабанов начинал в звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым. С этими игроками в матче с итальянцами сыграет Сергей Плотников.

Встреча Россия - Италия состоится в воскресенье в Кельне (начало - 13:15 мск).

Состав команды по звеньям выглядит следующим образом:

вратари - Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Телегин - Андронов - Барабанов;

Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Артем Зуб, Мозякин - Ткачев - Плотников.