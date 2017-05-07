Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцами

Спорт
7 мая, 12:06 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Барабанов сыграет в одном звене с Телегиным и Андроновым, а не с Мозякиным и Ткачевым, как во встрече со шведами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вратарь сборной России Андрей Василевский

Вратарь сборной России Андрей Василевский

©  Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Александр Барабанов сыграет в одном звене с Иваном Телегиным и Сергеем Андроновым в матче чемпионата мира против команды Италии, ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский.

В матче с командой Швеции Барабанов начинал в звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым. С этими игроками в матче с итальянцами сыграет Сергей Плотников.

Встреча Россия - Италия состоится в воскресенье в Кельне (начало - 13:15 мск).

Состав команды по звеньям выглядит следующим образом:

вратари - Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Телегин - Андронов - Барабанов;

Виктор Антипин - Антон Белов, Артемий Панарин - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

Иван Проворов - Андрей Миронов, Никита Гусев - Владислав Наместников - Никита Кучеров;

Артем Зуб, Мозякин - Ткачев - Плотников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Хоккеисты сборной России
14
Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В КНДР сорвана тайная операция спецслужб США и Южной Кореи
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
В Астане прошел самый крупный военный парад в истории Казахстана
4
Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
5
В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"
6
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама