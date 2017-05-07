Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в матче первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:0 в пользу российской спортсменки. Во втором круге она встретится с канадкой Эжени Бушар.

Этот турнир WTA является вторым, в котором Шарапова принимает участие после завершения ее дисквалификации за употребления мельдония. На соревнованиях в немецком Штутгарте россиянка дошла до полуфинала, в результате чего она вернулась в рейтинг WTA, расположившись на 262-й строчке.