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Менеджер сборной Италии: поражение от сборной России на ЧМ по хоккею связано с усталостью

Спорт
7 мая, 19:12 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В воскресенье сборная Италии уступила команде России в Кельне со счетом 1:10

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© Алексей Куденко/РИА Новости/POOL/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Италии выглядели уставшими в матче чемпионата мира с командой России, поскольку менее суток назад провели матч со словаками, это стало одной из причин крупного поражения. Такое мнение ТАСС высказал менеджер сборной Италии Айван Дзанатта.

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В воскресенье сборная Италии уступила команде России в Кельне со счетом 1:10. Матч начался в 13:15 мск. Днем ранее итальянцы проиграли словакам в овертайме со счетом 2:3.

"Вчера мы потратили немало сил, пытаясь остаться в игре и выиграть, а менее чем через сутки вышли против возможного победителя турнира. Это огромный фактор, учитывая что соперник имел выходной, - сказал Дзанатта. - С таким соперником нужно допускать минимум ошибок, что тяжело сделать на фоне усталости".

"После трех периодов и овертайма первый период матча с Россией стал для нас пятым. Россияне выглядели острее, хорошо контролировали шайбу, забивали отличные голы. Но у меня нет поводов критиковать наших ребят - результатом я не разочарован. Вчера у нас были возможности взять больше, чем одно очко, поскольку мы вели в счете", - добавил он.

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Сборная Италии в группе А занимает последнее, шестое, место, команда, занявшая на предварительном этапе последнее место в группе, покинет элитный дивизион. "Мы будем бороться, не собираемся так просто сдаваться. Нашими соперниками являются Дания, Латвия, будем готовиться к играм. В целом, считаю, мы на правильном пути, так как у нас три года назад появилась программа развития, которой мы следуем", - подчеркнул менеджер.

Следующий матч итальянцы проведут 9 мая против сборной Латвии.

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