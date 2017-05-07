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Десять к одному: сборная России по хоккею разгромила итальянцев на чемпионате мира

Спорт
7 мая, 18:34 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк признался, что крупный счет стал для него неожиданностью

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© Алексей Куденко/РИА Новости/POOL/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России провела встречу группового этапа на чемпионате мира по хоккею против команды Италии. Подопечные Олега Знарка одержали сверхуверенную победу со счетом 10:1.

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Второй матч на турнире российские хоккеисты начали довольно рано - в 12:15 по местному времени. Частично это связано с тем, что россияне уже на следующий день сыграют с хозяевами турнира, немцами. Тем не менее, зрителей на кельнской "Ланксесс-Арене" собралось довольно много - не менее 12 тысяч, подавляющее большинство из них болели за российскую команду.

На игру с итальянцами Знарок заявил тех же хоккеистов, что и на предыдущий матч со шведами. Произошло лишь одно изменение - Александр Барабанов, игравший в звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым, поменялся местами с Сергеем Плотниковым, который ранее выступал в тройке с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным.

Любителям хоккея еще до начала игры была очевидна разница в классе команд. В преддверии встречи тренер сборной Харийс Витолиньш отмечал, что помешать одержать победу россиянам могли лишь проблемы с мотивацией. "Главным будет настрой, все будет зависеть от нас. Важно сыграть очень качественно", - сказал специалист.

Голевая феерия

Российская команда провела встречу очень уверенно, сумев 10 раз поразить ворота соперника. Подопечные Знарка более чем в два раза "перебросали" итальянцев - 36:15. По две шайбы на свой счет записали Сергей Андронов, Владислав Наместников и Артемий Панарин, признанный лучшим игроком встречи, по одному разу отличились Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин и Сергей Плотников.

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Андронов, для которого это первый чемпионат мира, отметился во второй игре турнира подряд. Последним дебютантом мирового первенства, которому удалось отличиться подобным образом, стал Антон Бут, на турнире 2001 года он отличился в матчах с командами Италии и Норвегии. Шайбы Наместникова и Кучерова стали для хоккеистов дебютными на чемпионатах мира.

Послематчевые оценки

Олег Знарок отметил, что россияне долго "вкатывались" в матч, но затем сумели усилить игру во всех компонентах, "особенно в большинстве".

Также главный тренер рассказал, что перед матчем в отеле, где проживает национальная команда, неизвестные запускали фейерверки и шумно себя вели. "Там был не только салют, но еще и какие-то празднования. Я спустился вниз и попросил, чтобы это прекратилось. И это прекратилось через три минуты", - сказал Знарок.

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк признался, что крупный счет стал для него неожиданностью. "Признаюсь, не ожидал, что так получится. На чемпионате слабых команде нет, мы уже не раз получали оплеухи от якобы аутсайдеров, обжигались на них. В первом периоде хорошо держали шайбу, но не забивали, а после второго все стало ясно", - заявил Третьяк.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил ТАСС, что эта игра положительно повлияет на сплоченность сборной. "Ребята настроились, была возможность укрепить свою игру. Это был важный матч с точки зрения укрепления командного духа, он придаст уверенности всей команде. Данная победа - результат коллективного труда и личного вклада каждого", - сказал Ротенберг.

Форвард команды Никита Кучеров остался недоволен собственной игрой, несмотря на то, что сумел забросить одну шайбу и отдать три голевые передачи. "Матчи с такого рода соперниками помогают наладить взаимопонимание в тройках, в большинстве, получить больше уверенности при игре в равных составах. Своей игрой я остался недоволен", - сообщил Кучеров.

Третий матч на чемпионате мира сборная России проведет против команды Германии в понедельник. Встреча пройдет в Кельне и начнется в 17:15 мск.

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