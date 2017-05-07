Черчесов поздравил "Спартак" с чемпионством, напомнив о подготовке к Кубку конфедераций

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер сборной России по футболу и бывший вратарь "Спартака" Станислав Черчесов поздравил красно-белых с чемпионством и напомнил, что игрокам команды, вызывающимся в российскую сборную, скоро предстоит подготовка к Кубку конфедераций, матчи которого пройдут с 17 июня по 2 июля. Об этом тренер сказал ТАСС.

"Спартак" в воскресенье стал 10-кратным чемпионом России по футболу за три тура до конца турнира. Это стало известно после того, как санкт-петербургский "Зенит" в воскресенье проиграл "Тереку" со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно-белых. "Спартак" не выигрывал чемпионат России с 2001 года.

"Во-первых, поздравляю Леонида Арнольдовича Федуна (владельца "Спартака") с этим большим достижением, он долгое время ждал этого, - сказал Черчесов. - Также поздравляю болельщиков, команду, всех любителей "Спартака". Во-вторых, хотел бы отметить, что команда довольно стабильно играла на протяжении всего сезона, выиграла все ключевые матчи. Понятно, что сейчас несколько дней надо отпраздновать, но потом игрокам надо опять взяться за дело, ведь впереди у нас Кубок конфедераций, поэтому всех сборников "Спартака" с чемпионством, но надо готовиться".

"Мы вчера были на игре ("Спартак" - "Томь" (1:0). - Прим. ТАСС), обсуждали с Леонидом Арнольдовичем, и он тогда сказал, что завтра все может быть, потому что "Терек" - боевая команда, которая просто так не сдастся. Так и получилось", - добавил Черчесов, с 2007 по 2008 год являвшийся главным тренером "Спартака".

Чемпионат России завершится 21 мая, а тренировочный сбор национальной команды начнется 26 мая.