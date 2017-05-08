Отек легких мог стать причиной смерти олимпийского чемпиона бобслеиста Холкомба

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Победитель Игр-2010 американский бобслеист Стивен Холкомб, по предварительным данным, скончался в результате отека легких. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея и скелетона США.

Холкомб был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде (штат Нью- Йорк) 7 мая. Ему было 37 лет.

"Согласно предварительным отчетам, причиной смерти Холкомба стал отек легких, - говорится в сообщении. - Окончательный вердикт относительно причины смерти будет вынесен после токсикологических исследований в независимой лаборатории".

Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.