Сборная США обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клейтон Келлер (4-я минута), Джонни Годро (19, 23) и Джей Ти Комфер (52). У проигравших отличились Элиас Линдхольм (3, 14) и Виктор Хедман (19).
В турнирной таблице группы A сборная США занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков. Шведы с четырьмя очками идут четвертыми. В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Германии, Латвии, Словакии, Италии и Дании.
Следующий матч сборная США проведет 10 мая против команды Италии, шведы 11 мая встретятся с латвийцами.