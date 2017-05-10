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Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи

Спорт
10 мая, 0:13 UTC+3 МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России

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Президент России Владимир Путин на гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги между командами "Звезды НХЛ" и "Сборная НХЛ" в ледовом дворце "Большой"

Владимир Путин на гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги между командами "Звезды НХЛ" и "Сборная НХЛ" в ледовом дворце "Большой" 10 мая 2016 года

©  Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин сыграет в Гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Президент России был инициатором создания этой любительской хоккейной лиги в 2011 году.

Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России. Соревнования проводятся в трех дивизионах по возрасту, уровню мастерства и хоккейной подготовки участников: "Любитель 40+", "Любитель 18+ лига мечты" и "Любитель 18+ лига надежды".

Как сообщил генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов, всего на турнире будет сыграно 70 матчей. "Составляя календарь, мы специально предусмотрели, чтобы обладатель Кубка Крутова определился к 10 мая, ведь по традиции он получает главный трофей любительского чемпионата страны из рук главы государства", - добавил Бахмутов.

Путин 4 мая направил поздравления с открытием финального этапа VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги участникам, гостям и организаторам соревнований. Он отметил растущее стремление заниматься спортом в обществе, особенно среди молодежи. Сам глава государства неоднократной выходил на лед в составе команды "Звезды Ночной хоккейной лиги".

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