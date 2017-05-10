Могерини: Евросоюз стал сверхдержавой, стремящейся к миру и демократииМеждународная панорама 10 мая, 1:06
Датский хоккеист Регин рассказал, что является поклонником игры Мозякина и ПанаринаСпорт 10 мая, 1:04
Тренер сборной Дании: команда России по хоккею, вероятно, сильнейшая в миреСпорт 10 мая, 1:01
Трамп уволил Коми с поста директора ФБРМеждународная панорама 10 мая, 0:54
Поместье рэпера 50 Cent в США пытались обокрасть, подозреваемый арестованКультура 10 мая, 0:40
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"Культура 10 мая, 0:34
Мадридское дерби определит второго финалиста футбольной Лиги чемпионовСпорт 10 мая, 0:27
Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в СочиСпорт 10 мая, 0:13
Футбольный клуб "Интер" уволил главного тренера команды ПиолиСпорт 9 мая, 23:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сыграет в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин сыграет в Гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором традиционно примут участие звезды российского и мирового хоккея", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Президент России был инициатором создания этой любительской хоккейной лиги в 2011 году.
Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России. Соревнования проводятся в трех дивизионах по возрасту, уровню мастерства и хоккейной подготовки участников: "Любитель 40+", "Любитель 18+ лига мечты" и "Любитель 18+ лига надежды".
Как сообщил генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов, всего на турнире будет сыграно 70 матчей. "Составляя календарь, мы специально предусмотрели, чтобы обладатель Кубка Крутова определился к 10 мая, ведь по традиции он получает главный трофей любительского чемпионата страны из рук главы государства", - добавил Бахмутов.
Путин 4 мая направил поздравления с открытием финального этапа VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги участникам, гостям и организаторам соревнований. Он отметил растущее стремление заниматься спортом в обществе, особенно среди молодежи. Сам глава государства неоднократной выходил на лед в составе команды "Звезды Ночной хоккейной лиги".