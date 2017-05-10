ФХР: необходимость проведения Тарасенко операции определит медобследование

КЕЛЬН /Германия/, 10 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Необходимость проведения операции травмированному российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимиру Тарасенко определит медообследование. Об этом сообщается в заявлении Федерации хоккея России (ФХР), которое оказалось в распоряжении ТАСС

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Тарасенко ответил отказом на вызов в национальную команду для участия в чемпионате мира из-за травмы и что игроку потребуется операция. Позднее журналист STL Today Джереми Рутерфорд со ссылкой на генерального менеджера "Сент-Луиса" Дуга Армстронга сообщил, что Тарасенко не потребуется хирургическое вмешательство.

"К сожалению, состояние здоровья Владимира Тарасенко после плей-офф НХЛ не позволяет ему играть в хоккей на чемпионате мира, так что он не сможет помочь нашей сборной в ближайшее время. Он должен пройти медицинское обследование, после которого будет установлено, потребуется ли ему операция или нет", - говорится в сообщении.

В ночь на 8 мая "Сент-Луис" уступил "Нэшвиллу" в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:3) и завершил борьбу за Кубок Стэнли (2-4). В 82 матчах регулярного чемпионата Тарасенко набрал 75 очков (39 шайб + 36 передач), в 11 играх плей-офф россиянин забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже. Сборная России в трех матчах одержала три победы - над командами Швеции (2:1, по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3).