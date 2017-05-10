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"Ливерпуль" вышел на китайский рынок с бюджетной версией клубной футболки

Спорт
10 мая, 17:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, мая. /ТАСС

Стоимость фирменной футболки клуба в Китае составляет $30, а не 87, как в Британии

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Футболисты "Ливерпуля"

Футболисты "Ливерпуля"

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" решил увеличить доходы на быстрорастущем китайском рынке спортивных товаров. К 125-летию со основания команды, которое будет отмечаться в 2018 году, в КНР запустили "экономичную" версию клубной футболки, сообщает газета Financial Times.

Ее стоимость составляет $30 по сравнению с 87, которую болельщики команды должны заплатить за то же изделие на Британских островах. Футболки изготавливаются независимыми производителями из более простых материалов, чтобы хоть как-то конкурировать с многочисленными производителями в Китае.

"Клуб не собирается мириться с контрафактной продукцией и надеется, что (китайские) фанаты станут выбирать официальный продукт, а не копии", - сообщил изданию близкий к команде информированный источник. Футбольная "революция" в КНР вызвала новый всплеск интереса к китайскому рынку со стороны европейских клубов, которые стремятся найти новые источники доходов для компенсации растущих зарплат футболистов, констатирует газета британских деловых кругов.

"Но, несмотря на размеры рынка и большой интерес к европейскому футболу, клубы Старого света с огромным трудом пытаются заработать на продажах комплектов спортивной формы из-за огромного количества подделок, которые доступны на рынке, в спортивных магазинах и торговых онлайн-платформах", - констатирует Financial Times.

"Ливерпуль" старается реагировать на запросы рынка

По словам профессора из Школы бизнеса в Солфорде, специалиста по коммерческим предприятиям Саймона Чадвика, футбольные клубы ориентировались на Китай с начала 2000-х, но им не удалось понять поведение китайских потребителей и, "следовательно, им было исключительно сложно монетизировать свои бренды". "Приобретение поддельных футболок дешевле и проще для многих китайских потребителей", - констатировал Чадвик.

Инициатива "Ливерпуля", как сказал профессор, свидетельствует о том, что клуб стремится реагировать на запросы рынка. Эксперт также предположил, что футболки по сниженным ценам окажутся востребованными на рынках других стран с развивающимися экономиками, в том числе Индии.

В то же время он предупредил о возможности негативной реакции со стороны британских фанатов, которые уже и так недовольны высокой стоимостью продаваемой для болельщиков в официальных магазинах экипировки.

"Если возникает предположение, что отечественные футбольные фанаты подвергаются в этой сфере дискриминации, то могут появиться определенные проблемы в тот момент, когда инициативные группы болельщиков все более громко выражают недовольство растущими расходами при посещении стадионов и переездах вместе с любимым клубом", - добавил Чадвик.

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