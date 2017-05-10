Всероссийский олимпийский день - 2017 будет посвящен Играм в Пхенчхане и пройдет 24 июня

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Празднование Всероссийского олимпийского дня в 2017 году будет посвящено зимним Играм в южнокорейском Пхенчхане и состоится 24 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).
"28-й Всероссийский олимпийский день пройдет 24 июня практически во всех регионах РФ, - сказали в пресс-службе. - В этом году спортивный праздник будет посвящен зимней Олимпиаде в Южной Корее".
В программу спортивного праздника войдут легкоатлетические забеги, выступления спортсменов по многим популярным и зрелищным видам спорта - баскетболу, волейболу, гандболу, акробатике, бадминтону, пляжному волейболу, футболу, бейсболу, тяжелой атлетике, гиревому спорту, гребле, фехтованию, боулингу, борьбе, плаванию, спортивному ориентированию, боксу, гольфу и т.д. Также в рамках мероприятия могут быть организованы точки - станции, где любой желающий сможет попробовать себя в одном или нескольких олимпийских видах спорта, используя профессиональное спортивное оборудование или под руководством чемпиона или призера Олимпийских игр разных лет в этом виде спорта.
В 2016 году олимпийский день был посвящен летним Играм в Рио-де-Жанейро, в 2015-м - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию проведения Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.