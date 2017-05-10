Форум "Футбол во имя надежды" для детей с синдромом Дауна пройдет в Казани 26-28 июня

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Казань с 26 по 28 июня примет форум для детей с синдромом Дауна в рамках программы Международной федерации футбола (ФИФА) "Футбол во имя надежды". Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Форум организован благотворительным фондом Downside Up совместно с Российским государственным социальным университетом, которые объединились, чтобы привлечь детей с синдромом Дауна к занятиям спортом.

"Дети с синдромом Дауна редко занимаются спортом, потому что часто им предоставляют неправильные условия, - рассказала директор по развитию Downside Up Ирина Меньшенина. - И родители даже не знают, что это возможно. Некоторые не сразу относятся с теплом к нашей идее учить своих детей играть в футбол. Мы должны были показать примеры из-за рубежа, что это работает".

ФИФА запустила программу "Футбол во имя надежды" в 2005 году. Сейчас это одна из самых глобальных программ ФИФА, которая оказывает финансовую, материальную и информационную поддержку некоммерческим организациям, взявшим игру в футбол за основу своих социальных проектов. За первые 10 лет существования этой программы ФИФА с ее помощью поддержала и профинансировала 450 социальных проектов в 78 странах. Со временем программа также стала платформой для обмена передовым опытом в сфере социального развития через футбол.