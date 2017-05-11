"Манчестер Юнайтед" близок к финалу футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ответные полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы пройдут в четверг в английском Манчестере и французском Лионе. "Манчестер Юнайтед" на своем поле намерен удержать преимущество, добытое в гостевой встрече с испанской "Сельтой", тогда как "Лиону" необходимо отыграть три гола во встрече с "Аяксом" из Нидерландов.

Неделю назад "Манчестер Юнайтед" победил в Виго со счетом 1:0, подтвердив статус главного фаворита нынешней Лиги Европы. Испанский клуб проводит лучший сезон в еврокубковой истории - ранее дальше четвертьфинала он не проходил никогда, и соперничать с одним из грандов европейского футбола достаточно скромной "Сельте" непросто.

Впрочем, в Виго все еще рассчитывают на успех, учитывая, как команда играла в нынешнем плей-офф. В 1/8 финала "Сельте" достался другой опытный еврокубковый боец - вернувший себе титул чемпиона Украины "Шахтер", который также победил в первой гостевой игре со счетом 1:0. Однако в гостях "Сельта" сумела забить два мяча, один из которых - в дополнительное время, и пробиться дальше.

"Манчестер Юнайтед" даже перевыполнил свою задачу на первую игру - в 1/8 и 1/4 финала подопечные Жозе Моуринью также начинали в гостях, добиваясь ничьих 1:1 в матчах с "Ростовом" и бельгийским "Андерлехтом", а на своем поле "дожимали" эти команды. Знаменитый португальский специалист отлично умеет добиваться необходимого результата в кубковых матчах, к тому же для "Манчестера" на кону стоит не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов. "Юнайтед" привык играть в главном еврокубке, а второй по значимости турнир ранее никогда не выигрывал. Хотя Моуринью, выигрывавший Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером", относится к ситуации философски: "Если мы не попадем в Лигу чемпионов, значит, мы этого не достойны".

Самый важный матч в истории

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" проведет еще три матча и может попасть в число участников Лиги чемпионов. Пока команда Моуринью идет пятой, на 19 очков отставая от лидирующего "Челси", и удачным этот сезон для клуба не назовешь. Хотя команда уже завоевала Кубок лиги, и второй трофей подсластит горечь неудач в премьер-лиге.

Накануне матча Моуринью, дополнительно мотивируя команду, даже заявил, что предстоящая игра будет "самой важной в истории клуба" - хотя "Манчестер Юнайтед" пять раз играл в финале Кубка и Лиги чемпионов. По словам португальца, для нынешнего состава выиграть титул будет настоящим успехом, при этом сразу для семерых игроков сезон уже закончен из-за травм. Среди них - ведущие футболисты клуба Златан Ибрагимович, Эшли Янг, Люк Шоу и Маркос Рохо.

Провалила нынешний чемпионат Испании и "Сельта", которая год назад была шестой. Аргентинский наставник команды Эдуардо Бериссо почти всю весну использует в чемпионате большей частью резервистов, в результате чего "Сельта" опустилась уже на 12-е место. Хотя команда из Виго способна повлиять на спор за чемпионство - 17 мая "Сельта" проведет на своем стадионе отложенный матч с "Реалом", который в случае поражения рискует отдать титул "Барселоне".

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" пройдет на стадионе "Олд Траффорд", начало - 22:05 мск. Главным арбитром назначен Овидиу Хэцеган из Румынии.

"Аякс" хочет былой славы

"Лион" неделю назад проиграл молодой команде из Амстердама со счетом 1:4, однако сбрасывать со счетов французский клуб не стоит. В 1/8 финала "Лион" забил 11 мячей в ворота другого клуба из Нидерландов - АЗ, на своем поле победив соперника - 7:1. Четыре гола в домашней игре "Лион" забил и в четвертьфинале с итальянской "Ромой" (4:2), хотя этот результат в Амстердаме его и не устроит.

В 2002-2008 гг "Лион" семь раз подряд выиграл чемпионат Франции, однако в еврокубках успехов так и не добился. Тогда как "Аякс" завоевал Кубок УЕФА в 1992 году, а Кубком чемпионов владел четырежды. В последние годы концепция "Аякса" - воспитание футболистов в своих академиях по всему миру для дальнейшей продажи, однако нынешнее поколение во главе с тренером Петером Босом близко к очередной еврокубковой победе.

"Лион" в чемпионате Франции не поднимется выше четвертого места, не попав в зону Лиги чемпионов. Тогда как "Аякс" уже получил право выступить в главном еврокубке следующего сезона. За тур до финиша чемпионата Нидерландов "Аякс" гарантировал себе второе место, отставая при этом от лидера "Фейенорда" всего на очко.

Опередить давних соперников из Роттердама "Аякс" сможет в случае собственной победы в гостях над "Виллемом II" и осечки "Фейенорда" в домашнем матче с середняком "Хераклесом". Заключительный тур чемпионата Нидерландов пройдет 14 мая.

Матч "Лион" - "Аякс" пройдет в 22:05 мск на "Стад де Лион", главный арбитр - Шимон Марциняк из Польши. Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в Стокгольме.