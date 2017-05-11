Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет

Юрий Семин во время церемонии награждения после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив" © ТАСС/ Сергей Савостьянов

Юрий Семин во время церемонии награждения после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив" © ТАСС/ Сергей Савостьянов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главному тренеру московского футбольного клуба "Локомотив" Юрию Семину исполняется 70 лет. На прошлой неделе Семин выиграл очередной трофей - Кубок России, который его "Локомотив" впервые завоевал 21 год назад.

За 35-летнюю тренерскую карьеру Семин поработал с восемью клубами и в четырех странах, однако долгие годы его имя, а если быть точнее, то даже отчество Павлович ("Палыч") - ассоциируется с "Локомотивом". В 90-х Семин создал команду, которая впоследствии дважды побеждала в чемпионатах страны, регулярно выигрывала кубки и выступала в еврокубках. В августе прошлого года Семин пришел в "Локомотив" в шестой раз и вновь не остался без трофея. При этом "своим" Семина вправе считать также болельщики столичных "Спартака" и "Динамо".

Юрий Семин родился в Чкалове (прежнее название Оренбурга), однако в раннем детстве вместе с родителями переехал в Орел, где и начал футбольную карьеру - в местном "Спартаке". Попав в юношескую сборную РСФСР, Семин не без протекции родного клуба оказался в "Спартаке" московском, где дебютировал в середине сезона 1965 года.

В "Спартаке" Семин отыграл два с половиной сезона, трофеев не выиграл, однако вошел в историю клуба, став автором двух первых голов легендарной команды в еврокубках. В сентябре 1966 года "Спартак" дебютировал в розыгрыше Кубка обладателей кубков, в 1/16 финала получив в соперники югославский ОФК. Первая игра состоялась в Белграде 28 сентября и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1, а на счету Семина - голы на 10-й и 16-й минутах. Третий мяч в историческом матче забил Геннадий Логофет.

Большую часть карьеры форвард Семин провел в "Динамо", где выступал в 1968-1971 гг, выиграв в 1970 году Кубок СССР и серебряные медали чемпионата. Однако уже в 25 лет Семин отправился на футбольную периферию - в "Кайрат" из Алма- Аты, но вскоре из-за конфликта с тренером оказался во второй лиге - в новосибирском "Чкаловце".

Первый приход в "Локомотив"

В 1975 году Семин вернулся в Москву, впервые попав в "Локомотив", который в очередной раз вернулся в высшую лигу. После трех сезонов 30-летний Семин отправился в краснодарскую "Кубань" - в таком возрасте в союзном чемпионате уже доигрывали. В Краснодаре Семин не только стал капитаном и вожаком, выведя в 1979 году команду в элиту, но и начал тренерскую карьеру.

Сезон 1980 года стал для нападающего Семина последним - он провел 21 матч, голов не забил, однако "Кубань" смогла удержаться в высшей лиге, хотя и заняла 15-е место. В 1982 году Семин стал главным тренером "Кубани", хотя первый блин 35-летнего специалиста и вышел комом - спасти команду от вылета не удалось. Несмотря на неудачу, молодому тренеру предоставили еще один шанс - в Душанбе, где он возглавил "Памир", также выступавший в первой лиге. И пусть вывести душанбинцев в элиту Семину не удалось, именно при нем в "Памире" начинали играть многие футболисты, добившиеся повышения в классе в 1988-м.

В Душанбе Семин познакомился с целой группой футболистов, впоследствии игравших у него в "Локомотиве", а затем и помогавших в тренерском штабе. К примеру, воспитанник "Памира" Юрий Батуренко и сейчас входит в штаб "Локомотива", а бывший главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко, выигравший с командой Кубок России в 2015 году, - сын игравшего в "Памире" Геннадия Черевченко, при Семине завершавшего футбольную карьеру. Именно Семин открыл в Душанбе ставших впоследствии известными футболистами Рашида Рахимова, Мухсина Мухамадиева, Андрея Мананникова, Олега Малюкова, Олега Ширинбекова.

Первая работа в "Локомотиве"

Перед началом сезона-1986 Семин, которому тогда было 38 лет, впервые стал главным тренером "Локомотива". На тот момент команда уже шесть лет прозябала в первой лиге, а вернуть ее в элиту Семину удалось за два сезона. Семин продолжал набивать шишки - после седьмого места в высшей лиге последовал очередной вылет, а затем возвращение в 1990-м. Именно тогда у Семина возник успешный тандем с Валерием Филатовым, который начинал его помощником, став в итоге президентом клуба.

Зимой 1991 года Семин отправился в первую зарубежную командировку, поработав с олимпийской сборной Новой Зеландии, которая в итоге не сумела пробиться на Игры в Барселоне, уступив австралийцам. За время отсутствия Семина "Локомотив" под руководством Филатова вновь вылетел из высшей союзной лиги, однако остался в элите уже российской.

В 1992 году Филатов возглавил клуб, а Семин - команду, и "Локомотив", наконец, перестал быть командой-лифтом или, как его еще называли, "пятым колесом московского футбола". В 90-е годы "Локомотив" ни разу не выпал из первой шестерки чемпионата страны, а команду отличали не только боевитость на поле, но и почти семейные отношения внутри коллектива. Ранее за "Локомотив" болели единицы - в основном работники железнодорожного транспорта, однако по мере роста клуба увеличивалось и количество болельщиков. "Палыч" стал для них родным, при этом по-простецки выглядевший главный тренер вызывал уважение и у поклонников других команд.

В 1994 году "Локомотив" выиграл первые медали российского чемпионата - бронзовые (в далеком 1959-м у команды было серебро союзного первенства), а в 1996-м - Кубок России. В 1936 году "Локомотив" завоевал первый Кубок СССР, повторив этот успех в 1957-м, однако эти трофеи были единичными. Семин же писал новую клубную историю - "Локомотив" становился одним из лидеров российского футбола, крепко стоял на ногах и показывал яркую игру. Не хватало разве что чемпионского титула - он пришел лишь в 2002-м, когда в "золотом матче" был повержен ЦСКА.

Автором решающего мяча стал Дмитрий Лоськов - еще один символ "Локомотива", которого Семин пригласил из Ростова-на- Дону. В ближайшую субботу Семин намерен выпустить 43-летнего Лоськова в матче против "Оренбурга" - чтобы тот установил рекорд, приняв участие в 20 чемпионатах страны.

Уход в сборную все надломил

С "Локомотивом" Семин выиграл также чемпионат страны в 2004-м, еще шесть комплектов медалей, пять кубков России (последний - 2 мая 2017 года в матче с "Уралом" в Сочи), два Суперкубка страны. Выросшее на игре команд Палыча не одно поколение болельщиков уже не может поверить, что когда-то этот клуб курсировал между двумя лигами и во многом служил теплым местечком для "отправлявшихся с ярмарки" футболистов, которым не хотелось уезжать из столицы.

В 2005 году, на пике славы и популярности, Семин получает приглашение возглавить сборную России - отказаться от которого не может. После провала старта отборочного турнира чемпионата мира 2006 года ушел в отставку Георгий Ярцев, однако Семину чуда совершить не удалось. Палыч вошел в историю, не проиграв со сборной ни одного матча, однако четыре ничьи, в том числе и с командами Латвии и Словакии, оставили ее без чемпионата мира.

Семин ушел из сборной - но не вернулся в "Локомотив", где был не так понят Филатовым. По сути, именно уход Семина в сборную стал началом затянувшегося кризиса в столичном клубе, который нельзя считать завершенным и поныне.

Два "Динамо", Азербайджан, Саранск и Махачкала

Семин в итоге пришел в московское "Динамо", которое было наполнено португальцами разных мастей, - здесь специалист, привыкший работать едва ли не в "домашней" обстановке, был обречен. Тем временем новое руководство "Локомотива" вновь зовет Семина в ставший для него родным клуб - но президентом, при амбициозном и очень недоверчивом тренере Анатолии Бышовце. Их также ждет провал, и Семин отправляется уже на Украину, где вскоре выиграл с киевским "Динамо" чемпионат страны и вывел команду в полуфинал Кубка УЕФА. А в 2009-м Семина вновь позвал домой "Локомотив".

К тому времени "Локомотив" дважды подряд стал в чемпионате страны седьмым, на тот момент это были худшие показатели в российской истории. Семин поднял команду на четвертую строчку, однако в следующем году ему снова пришлось уйти - из-за разногласий с возглавившей клуб Ольгой Смородской. На седьмом десятке неугомонный Палыч продолжает метаться по городам и весям - вновь приходит в киевское "Динамо", где результата на сей раз не добивается, выигрывает медали чемпионата Азербайджана с "Габалой".

Удачным получился период в саранской "Мордовии", которая в сезоне-2014/15 при Семине заняла восьмое место - лучшее в истории клуба. Перспектив в этой команде, впрочем Палыч не видел и ушел, а "Мордовия" в итоге вылетела из премьер-лиги, а сейчас борется за выживание в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) под руководством его сына Андрея.

В 2015 году Семин неудачно работает в "Анжи" - опытного специалиста уволили уже после 10 туров. А в августе прошлого года Палыч вновь, уже в шестой раз, оказывается в "Локомотиве". Новое руководство видело в Семине не только грамотного специалиста, способного вывести родную команду из затянувшегося кризиса, но и фигуру, которая должна вернуть любовь фанатов, за годы правления Смородской фактически отвернувшихся от "Локомотива".

В итоге "Локомотиву" так и не удалось в чемпионате побороться за высокие места - за три тура до финиша команда идет восьмой, рискуя показать худший результат в российской истории (в 2013 году она осталась лишь девятой), однако сумела выиграть Кубок России. И это обнадежило болельщиков, хотя далеко не факт, что сам Семин продолжит работу с командой.

Как бы то ни было, в 70 лет Палыч не кажется "человеком из прошлого" в отечественном футболе - хотя его шапка "петушок" уже стала легендарной, одевается Семин, к примеру, по-молодецки изысканно и в этом даст фору многим молодым коллегам. В нынешнем чемпионате России, где все меньше живого и естественного, Семин остается "настоящим". За долгие годы карьеры Семину удалось главное - он не нажил себе недоброжелателей и завистников, оставаясь популярным и среди болельщиков других команд.