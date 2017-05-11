"Шапекоэнсе" уступил "Атлетико Насьональ" в матче за Суперкубок Южной Америки

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бразильский "Шапекоэнсе" на выезде уступил колумбийскому "Атлетико Насьональ" со счетом 1:4 в ответном матче Суперкубка Южной Америки по футболу. Первая встреча между командами состоялась 5 апреля и завершилась домашней победой "Шапекоэнсе" со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Дайро Морено (2-я и 67-я минуты) и Андрес Ибаргуен (31, 80). У "Шапекоэнсе" отличился Тулио де Мело (83).

29 ноября 2016 года самолет с игроками и персоналом "Шапекоэнсе" потерпел крушение. Команда летела в Колумбию на матч финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжило шестеро, из них трое - футболисты. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола объявила "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка.