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СМИ: бывший главный тренер "Краснодара" Кононов может возглавить "Кайрат"

Спорт
11 мая, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Кононов может возглавить команду, за которую с 2016 года выступает Андрей Аршавин, в случае отставки Кахабера Цхададзе

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Олег Кононов

Олег Кононов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Олег Кононов является кандидатом на пост наставника казахстанского "Кайрата". Об этом сообщает портал KazFootball.kz.

После 12 матчей "Кайрат", набрав 19 очков и одержав четыре победы, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Кононов может возглавить команду, за которую с 2016 года выступает Андрей Аршавин, в случае отставки нынешнего наставника "Кайрата" Кахабера Цхададзе.

Кононов возглавлял "Краснодар" с 2013 по 2016 год. С командой он стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны, плей-офф Лиги Европы.

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