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"Анжи" и "Ростов" получили лицензию РФС для участия в РФПЛ сезона-2017/18

Спорт
11 мая, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

"Ростов" также получил лицензию УЕФА, что позволит команде принять участие в еврокубках в сезоне-2017/18

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" и "Ростов" успешно прошли лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и смогут принять участие в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

"Ростов" также получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что позволит команде принять участие в еврокубках в сезоне-2017/18. Лицензия РФС позволяет "Анжи" и "Ростову" принять участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и в розыгрыше Кубка России по футболу в сезоне-2017/18.

Кроме того, с первого раза и без штрафов получил лицензию РФС пермский "Амкар".

"Ростов" занимает шестое место в таблице чемпионата России после 27 туров. На счету команды 42 очка. От "Краснодара", идущего на четвертом месте, которое дает возможность сыграть в Лиге Европы, команду отделяют три очка. "Анжи" в 27 матчах набрал 30 очков и располагается на 11-й позиции. 

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