"Анжи" и "Ростов" получили лицензию РФС для участия в РФПЛ сезона-2017/18

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Махачкалинский "Анжи" и "Ростов" успешно прошли лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и смогут принять участие в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

"Ростов" также получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что позволит команде принять участие в еврокубках в сезоне-2017/18. Лицензия РФС позволяет "Анжи" и "Ростову" принять участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и в розыгрыше Кубка России по футболу в сезоне-2017/18.

Кроме того, с первого раза и без штрафов получил лицензию РФС пермский "Амкар".

"Ростов" занимает шестое место в таблице чемпионата России после 27 туров. На счету команды 42 очка. От "Краснодара", идущего на четвертом месте, которое дает возможность сыграть в Лиге Европы, команду отделяют три очка. "Анжи" в 27 матчах набрал 30 очков и располагается на 11-й позиции.