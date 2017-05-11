Свердловское Минимущество передало Екатеринбургу землю в районе стадиона к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) предоставило в постоянное пользование управлению капитального строительства города Екатеринбурга два земельных участка в районе стадиона, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года, для благоустройства и организации местного проезда. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"Муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" в постоянное (бессрочное) пользование передано два участка в городе Екатеринбурге от ул. Репина до ул. Татищева общей площадью 0,48 га для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу. В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденными постановлением правительства Свердловской области, на указанной территории предусмотрено благоустройство и организация местного проезда от ул. Репина до ул. Татищева", - сообщили там.

С начала 2017 года МУГИСО предоставило управлению капитального строительства города Екатеринбурга пять земельных участков общей площадью 8,132 тыс. кв. м для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к строящемуся стадиону.

"Сейчас проводится работа по предоставлению в безвозмездное пользование трех земельных участков общей площадью 21,065 тыс. кв. м для размещения объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу в границах улиц Пирогова-Ключевская-Мельникова-Татищева", - добавили в пресс-службе.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018