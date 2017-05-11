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Строители закончили монтаж навеса над трибунами стадиона ЧМ-2018 "Екатеринбург-Арена"

Спорт
11 мая, 15:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Возведение арены должно быть закончено до 31 декабря 2017 года, но застройщики надеются сдать стадион раньше срока

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© ТАСС / "Синара-Девелопмент"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Генеральный подрядчик реконструкции стадиона "Екатеринбург-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, отчитался о завершении монтажа кровельного покрытия навеса над зрительскими трибунами. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании-подрядчика "Синара-Девелопмент".

"На "Екатеринбург-Арене" завершен монтаж кровельного покрытия навеса, установлены профилированные листы на готовые металлоконструкции крыши. На металлоконструкции крыши будущего стадиона (на внутреннее и внешнее кольцо, радиальные балки, прогоны и металлический профлист) нанесена белая эмаль. С внутренней стороны навеса краска является финишным этапом, с внешней стороны позже будет смонтировано эластичное мембранное покрытие, выполненное из тентовой полимерной ткани. Такое сочетание материалов позволит защитить зрительские места от осадков и яркого солнца", - рассказали в пресс-службе.

Ранее строители приступили к устройству системы кондиционирования спортивного объекта. "В специально оборудованном центре установят пять масштабных холодильных машин, которые будут обеспечивать кондиционирование всех подтрибунных помещений. Отличие агрегатов в их внушительных размерах и мощности - максимальная производительность холодильного центра составит 2630 кВт. Такая мощность необходима для функционирования всех трубопроводов системы кондиционирования спортивного объекта, длина которой почти 23 тысячи метров", - рассказали представители компании, добавив, что обустройство всей системы кондиционирования планируется закончить осенью текущего года.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге стартовала 7 октября 2015 года. Арена строится на месте стадиона, открытого в 1956 году. Согласно проекту, сохранен исторический фасад здания, который официально признан объектом культурного наследия как пример общественного спортивного сооружения середины XX века, выполненного в формах советской неоклассики.

Возведение должно быть закончено до 31 декабря 2017 года, но застройщики надеются сдать стадион раньше срока.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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