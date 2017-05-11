Эксперт: Овечкин долгие годы тащит "Вашингтон" на себе, критиковать его игру проще всего

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин на протяжении многих сезонов является лидером команды, критиковать его игру после поражений проще всего. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Авангарда", "Салавата Юлаева" и молодежной сборной России Сергей Герсонский.

В ночь на четверг "Вашингтон" в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли на домашней площадке уступил "Питтсбургу" со счетом 0:2 и закончил выступление в плей-офф НХЛ. По итогам игры Овечкин заработал показатель полезности "-2", что стало самым низким показателем в команде.

"Я видел только последние игры, где хотелось, чтобы было меньше ошибок и больше голов с его стороны, но я бы не стал говорить, что Овечкин сыграл плохо. Думаю, что главный тренер и команда поддерживают его, но я не скажу, что какая- то критическая ситуация была в игре Александра. Саша брал на себя бремя ответственности на протяжении многих сезонов, тащил команду, забивал столько решающих голов. Сегодня получилось вот так, но что сделаешь, не на одних санях же постоянно катиться", - отметил Герсонский.

"Валить всю вину на Овечкина проще всего, а вот разобрать какие-то тактические моменты, которые были выполнены некачественно, совершенно другое дело", - резюмировал он.

На молодежном чемпионате мира 2005 года Овечкин был капитаном сборной России, которую возглавлял Герсонский. Российская команда завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Канады со счетом 1:6. "В том матче на него была целая охота, ему было не так просто показать свои лучшие качества, тем более, он был значительно моложе, но что смог, то он и сделал в меру своей готовности. Может быть, в последнем матче он не сыграл так, как мы хотели, но это не означает, что он тогда выпал из команды", - рассказал специалист.