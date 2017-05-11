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ФК "Локомотив" оштрафован на 90 тыс. рублей за поведение фанатов на финале Кубка России

Спорт
11 мая, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Также "Локомотив" и "Урал" наказаны штрафом в 100 тысяч рублей за драку футболистов в концовке встречи

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Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 90 тысяч рублей за поведение болельщиков команды во время финального матча Кубка страны против екатеринбургского "Урала". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив оштрафован на 60 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 30 тысяч - за выбегание на поле фанатов, также "Локомотив" и "Урал" наказаны на сумму по 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение футболистов", - сказал Григорьянц.

Встреча, которая завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:0, прошла 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи. После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле, ситуация повторилась и после финального свистка. Кроме того, болельщики "Локомотива" устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.

По итогам встречи были задержаны 66 болельщиков, 12 человек получили сроки ареста от трех до 15 суток, 46 человек были наказаны обязательными работами. 53 фаната получили административный запрет на посещение матчей на сроки от полугода до трех лет.

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