Илюмжинов: этап Гран-при в Москве является одним из самых интересных турниров FIDE

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Второй этап Гран-при, который пройдет в Москве, является одним из самых интересных турниров в календаре Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом ТАСС заявил президент организации Кирсан Илюмжинов.

Второй этап Гран-при стартует 12 мая.

"Это один из самых интересных турниров в календаре FIDE. 18 сильнейших шахматистов принимают участие в турнире и пятеро из них из России, - сказал Илюмжинов. - Я ожидаю очень интересный и бескомпромиссный турнир. Ведь два финалиста получают путевку в претендентский турнир".

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Площадкой проведения российского этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.